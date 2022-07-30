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Звезда Marvel заменила Варлей в «Кавказской пленнице»: результат ошеломит

30 июля 2022 11:00
Звезда Marvel заменила Варлей в «Кавказской пленнице»: результат ошеломит

Голливудской актрисе пошел советский антураж.

Зачастую кажется, что тех или иных звезд в их знаковых ролях заменить невозможно, но с этим мнением поспорили с помощью нейросетей. К примеру, выяснилось, что на месте Натальи Варлей в роли Нины могла бы прекрасно смотреться Скарлетт Йоханссон.

Звезду Marvel в облике кавказской пленницы поклонникам фильма Леонида Гайдая продемонстрировал автор канала «Киноджем». Голубоглазая блондинка от природы, Йоханссон идеально вписалась в знакомый россиянам образ.

«Не заметил никакой разницы. Скарлетт — красотка! Очень органично получилось», «Что и требовалось доказать: мало видна разница в лицах, в фильме больше заслуги режиссера», — высказались пользователи Сети.

Звезда Marvel заменила Варлей в «Кавказской пленнице»: результат ошеломит

С последним утверждением Гайдай мог бы поспорить, ведь в поисках идеальной Нины он провел долгие недели, перебирая сотни кандидаток на роль, пока не остановил выбор на акробатке Варлей.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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