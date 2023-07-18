Звезда «Маленькой Веры» окрутила самого желанного мужчину: оцените, как хорош

Остросоциальная драма «Маленькая Вера» прославила на весь СССР сразу нескольких актрис. Проснулась знаменитой не только исполнительница главной роли Наталья Негода, но и ее коллега по площадке Александра Табакова.

Дочь Олега Табакова сыграла Чистякову, подругу Веры. Образ получился ярким и экстравагантным, а сцена с ее медитацией «ха...» стала культовой. Увы, эта роль так и осталась самой известной в работе Александры. Актриса не смогла построить успешную карьеру. Патологически не везло ей и в личной жизни.

Табакова была замужем за звездой фильма «Достучаться до небес» Яном Йозефом Лиферсом. Но брак развалился, несмотря на наличие у актеров общей дочери. После развода Александра сошлась с коллегой Андреем Ильиным. Он известен по картинам «Каменская», «Московская сага», «Братья Карамазовы» и другим.

Звезде «Маленькой Веры» завидовали все женщины, ведь Ильин в те годы был на пике формы — видный, интеллигентный, очаровательный. Россиянки мечтали о таком мужчине, как профессор Чистяков из «Каменской».

Карьера актера только набирала обороты, однако Табакову не устраивало, что Андрей так мало зарабатывает. Из-за постоянных скандалов и придирок Александры эти отношения рухнули.