Звезда КВН опозорилась на глазах Маслякова: его реакция повергнет в шок

Звезда команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ» Ольга Картункова всегда мечтала попасть в поле зрения Александра Маслякова. Однажды участница шоу все-таки встретилась с ведущим за кулисами с глазу на глаз, но за этот эпизод ей было бесконечно стыдно.

Ольга поздоровалась с Александром Васильевичем и сделала вид, что ищет какую-то вещь. В этот момент она так сильно волновалась, что у нее задрожали коленки. Неожиданно для Картунковой Масляков начал с ней разговор. Ведущий спросил, чем она занималась до КВН, и Ольга ответила, что торговала курями. Девушка ждала, что сейчас Александр Васильевич похвалит ее, но он отрезал: «Не курями, а курами».

После этой реплики Масляков развернулся и ушел, а Картункова осталась в недоумении. Реакция ведущего повергла ее в шок, ведь с виду он добродушный и обаятельный мужчина, а на деле — человек, который может просто так элегантно послать. Об этом случае Картункова рассказала в подкасте Ивана Абрамова на YouTube.