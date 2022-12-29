Звезда «Кухни» засветилась с новым возлюбленным: не поверите, кто им стал (фото)

Елена Ксенофонтова пережила скандальное расставание с адвокатом Александром Рыжих, которому родила дочь Софью. Долгое время артистка не желала делиться подробностями личной жизни. Теперь же выяснилось, что она окончательно оправилась от болезненного разрыва.

На днях звезда сериала «Кухня» отметила свой 50-летний юбилей. Компанию ей составил адвокат Алексей Куликов. Известно, что он ровесник артистки — день рождения правозащитник отмечает 31 декабря.

Как пишет портал «Экспресс газета », со своим избранником знаменитость познакомилась два года назад. Тогда она, наконец, одержала победу в суде над Рыжих, который не давал артистке оформить опеку над дочерью.

Александр уверял всех в том, что Ксенофонтова психически не здорова и злоупотребляет запрещенными препаратами. В итоге актрисе удалось вернуть себе доброе имя и добиться того, чтобы справедливость восторжествовала. Помогла ей в этом юрист Виктория Данильченко, которая и устроила знакомство звезды экрана с Куликовым.