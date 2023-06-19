Звезда «Кухни» без трусиков вызывает зависть у женщин и похоть у мужчин: горячий кадр

Мария Горбань ходит по грани каждый раз, когда выкладывает свои откровенные снимки. Казалось, что поклонников одной из самых красивых российских актрис уже ничем не удивишь. Но звезда сериала «Кухня» превзошла саму себя.

В социальных сетях яркой блондинки есть горячий кадр, на котором она запечатлена без трусиков. Артистка прикрыла наготу лишь двумя полосками розовой ткани, чем вызвала похоть у мужчин. И если противоположный пол осыпал Горбань комплиментами, то женщины были не в силах скрыть свою зависть.

Некоторые даже пригрозили знаменитости отпиской, заметив, что мать двоих детей не может выглядеть так безупречно. Но Марии до подобных угроз дела нет. А свой главный секрет актриса не скрывает. Она не раз говорила, что следит за собой при помощи растяжки, бега и занятий йогой. К тому же, по словам артистки, она давно отказалась от употребления мяса.