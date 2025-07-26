Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере

Вышедший в 1972 году «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы навсегда изменил не только мир кино, но и представление большинства зрителей о жанре криминальной драмы в целом.

Фильм, как и его последующие сиквелы, позднее вдохновил немало похожих гангстерских историй, а персонажи и даже некоторые фразы из «Крестного отца» стали просто-напросто культовыми.

И хотя в самом фильме явно соблюдалась достаточно напряженная атмосфера, а все усложнялось не прекращающейся борьбой за власть и деньги среди членов семьи Корлеоне, на съемочной площадке, кажется, было куда веселее — благодаря актеру, сыгравшему в самом первом фильме.

Сиквел «Крестного отца» был уже не тем без Джеймса Каана

Такой мыслью несколько лет назад поделился Роберт Дюваль, исполнитель роли Тома Хейгена в первых двух фильмах трилогии.

В самой же первой картине Каан сыграл роль Сонни Корлеоне, старшего сына Вито и его наследником, который исполнял обязанности главы семьи, пока сам Вито приходил в себя после покушения.

Сонни был известен в семье своим вспыльчивым характером, который в конечном счете сыграл большую роль в его смерти в первой части «Крестного отца».

Каан, однако, снова сыграл свою роль в сиквеле, но только в одной сцене-флэшбеке — и это, по словам его коллеги по цеху Роберта Дюваля, было одним из главных минусов продолжения.

Как рассказал актер в одном из интервью, съемочная площадка как будто опустела без Каана — последний все время шутил и подтрунивал над исполнителем главной роли Марлоном Брандо, а потому снимать «Крестного отца» с ним было куда интереснее, чем «Крестного отца 2» без него.

«Крестный отец 2» действительно получился хуже, чем оригинальный фильм

Как будто подтверждая слова Дюваля, критики в свое время тоже сошлись во мнении, что в «Крестном отце 2» уже не было той энергетики и динамичности, присутствовавшей в первом фильме — возможно, и потому, что частично все это обеспечивал как раз-таки персонаж Каана.

Хотя в итоге основной актерский состав не остался без похвалы, ругали сиквел в основном за медленный темп повествования и еще более запутанный сюжет.

Кстати, «Крестный отец», конечно же, вошел в нашу подборку культовой классики, которую каждому стоит увидеть хотя бы раз в жизни — об остальных похожих фильмах можно почитать здесь.