Звезда кинохита «Разные судьбы» сбежал за границу: где он живет и как выглядит (фото)

Юлиан Панич был одним из тех артистов, которым была интересна не только игра в кадре, но и весь процесс создания фильма. Поэтому он довольно рано стал задумываться о режиссерской карьере. Однако перед этим красавец успел засветиться в таких советских кинокартинах, как «Разные судьбы» и «Кочубей».

А после актерского успеха он снял популярную драму «Проводы белых ночей». Тогда талантливый мужчина задумался о том, как воплотить в жизнь другие свои идеи. Однако цензоры не одобряли его задумки. Талантливому мужчине пришлось отправиться в Израиль, чтобы отдохнуть и вновь взяться за работу. Но после заграничной поездки его стали подозревать в шпионаже, и он сбежал в Германию.

Юлиан Александрович успел пожить в Чехии, США и Франции. И все же спустя годы он вернулся на родину. Сегодня артист уже находится на заслуженной пенсии и не занимается любимым делом. Прожитые годы не пощадили импозантного красавца, но он все так же умен и обаятелен, как и в молодости.