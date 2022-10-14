Звезда «Кармен» 10 лет ждала Фила из «Бригады»: он променял ее на другую за один день

Ольга Филиппова еще во время учебы в музыкальном училище начала подрабатывать в театре. Там она и поняла, что мечтает стать актрисой. Признание пришло к красавице-брюнетке после фильма «Кармен» и сериала «Райские яблочки» в середине нулевых. Тогда же сложилась и ее личная жизнь: с 2004 года она начала встречаться с Владимиром Вдовиченковым. Его карьера после роли Фила из «Бригады» тоже пошла вверх.

В 2005 году у пары появилась дочка Вероника. Но Вдовиченков не спешил делать матери своего ребенка предложение. За его плечами уже было три развода, и он сразу объявил Ольге, что не считает поход в ЗАГС чем-то серьезным. Но Филиппова надеялась, что бойфренд передумает.

Все изменилось в 2014 году. Буквально за один день Владимир собрал свои вещи и уехал из квартиры, где жил с Ольгой и их дочкой. Он даже не стал объяснять этот поступок. Как выяснилось позже, на съемках «Левиафана» актер увлекся коллегой Еленой Лядовой и ради нее бросил семью. О новом романе Вдовиченкова Филиппова узнала только из прессы. А в 2015 году Владимир, презрительно относившийся к штампу в паспорте, женился на Лядовой.