Звезда «Кармелиты» потребовал от сыновей ДНК-тест: увидев их фото, станет не по себе

В начале нулевых Денис Матросов был востребованным сериальным актером. Он появился в таких популярных проектах, как «Две судьбы», «Кармелита», «Подари мне жизнь». В целом карьерная судьба Матросова сложилась удачно, чего нельзя сказать о его личных делах.

В молодости артист закрутил роман с коллегой Людмилой Татаровой. Когда актриса забеременела, мать Матросова выразила сомнения, что отцом является Денис, ведь он на тот момент лежал в больнице. Татарова родила мальчиков-близнецов, но один из них оказался на грани жизни и смерти. Матросов все это время где-то пропадал и не помогал Людмиле. Ребенка спасли, и Татарова вернулась домой с малышами.

Однако конфликты в семье актеров продолжились. Мать Дениса настаивала на том, что дети не от него. А однажды Матросов захотел даже сделать тест ДНК, но Людмила сочла это за унижение и отказала.

Сегодня сыновья актера уже взрослые парни. Владимир и Юрий стали копиями отца, и это феноменальное сходство шокирует любого. Близнецы, как и их родители, связали свою карьеру с кино. Но они стали не актерами, а звукорежиссерами.