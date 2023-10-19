Звезда «Интернов» парой слов оскорбила русских мужчин: вот что она сказала

Далеко не всем знаменитостям удалось построить счастливую семейную жизнь. Неудачи в любви привели многих актрис к серьезным разочарованиям. И звезда «Интернов» Светлана Пермякова не скрывает, что тоже относится к таким женщинам.

Впервые под венец она отправилась в 2008 году, однако уже через месяц развелась с молодым супругом. Следующим ее избранником стал Максим Скрябин, от которого актриса в 2012 году родила дочку Варвару. Эти отношения тоже не сложились, и Пермякова стала матерью-одиночкой.

Такая череда проблем породила у актрисы предубеждение о современных русских мужчинах. Она заявила, что уважает традиционные ценности и патриархальные устои. Однако по-настоящему сильных представителей противоположного пола, которые могли бы ей соответствовать, Пермякова уже давно не встречала. А потому она и не спешит заводить романы.