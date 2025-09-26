Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде

Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде

26 сентября 2025 07:00
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде

Нед Старк вернется на экраны уже в ноябре — правда, теперь в качестве главного злодея.

«Игра престолов», хотя и завершилась на не самой удачной ноте, стала для многих из своих актеров главной работой в карьере, но и после эпичного фэнтези-шоу жизнь для них тоже не закончилась.

В то время как многие сумели «дожить» до финального восьмого сезона, другие актеры и их персонажи покинули сериал еще в самом начале — достаточно вспомнить Кхала Дрого в исполнении Джейсона Момоа или Неда Старка, роль которого сыграл Шон Бин.

Последний, к слову, скоро снова окажется на экране в окружении исторических декораций — в грядущем шоу, основанном на популярной легенде, он сыграет антагониста.

Шона Бина скоро можно будет увидеть в приключенческой драме «Робин Гуд»

Пару дней назад в сети появился финальный трейлер первого сезона предстоящего шоу, а первые два эпизода выйдут на платформе MGM+ 2 ноября — финал, в свою очередь, запланирован на 28 декабря.

Сюжет основан на известной легенде о Робин Гуде и развернется вокруг как самого Робина, так и его возлюбленной Мэриан, дочери нормандского лорда, — вместе они отправятся на борьбу с несправедливостью, возглавив банду мятежников.

Шону Бину в сериале досталась роль Шерифа Ноттингемского — одного из главных врагов Робин Гуда, который обкрадывает богачей и шерифа в отместку за то, что последний терроризирует жителей Ноттингемшира и облагает их неподъемными налогами.

Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде

Кит Харингтон тоже скоро сыграет в исторической драме

Актер, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», не отстает от коллеги и тоже планирует вернуться на экраны с масштабным сериалом, снятым по мотивам исторического романа Чарльза Диккенса.

«Повесть о двух городах» расскажет о судьбах нескольких семей, которые случайным образом переплетутся в канун Великой Французской революции. Какую именно роль сыграет Кит Харингтон, пока остается неизвестным — как и дата начала съемок и премьеры самого сериала.

Кстати, в ожидании премьеры «Робин Гуда» можно успеть посмотреть криминальный драматический сериал с Шоном Бином — о том, почему он лучше «Гангстерленда» Гая Ричи, мы уже писали здесь.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Робин Гуд»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса Читать дальше 30 сентября 2025
Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики Читать дальше 30 сентября 2025
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO Читать дальше 29 сентября 2025
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО «"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО Читать дальше 29 сентября 2025
У нового детектива с Устюговым есть «двойник» на Западе — в России фанатов почти нет, но держится на экранах 20 лет У нового детектива с Устюговым есть «двойник» на Западе — в России фанатов почти нет, но держится на экранах 20 лет Читать дальше 30 сентября 2025
Ребенок, вакансия и игра в США: посмотрел «Алису в Пограничье 3» и испытал корейские флешбеки по «Игре в кальмара» Ребенок, вакансия и игра в США: посмотрел «Алису в Пограничье 3» и испытал корейские флешбеки по «Игре в кальмара» Читать дальше 30 сентября 2025
3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца 3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца Читать дальше 30 сентября 2025
От «славянского киберпанка» до Кинга: в октябре выйдет сразу 7 новых сериалов — включите для фона, а очнетесь, когда закончится весь сезон От «славянского киберпанка» до Кинга: в октябре выйдет сразу 7 новых сериалов — включите для фона, а очнетесь, когда закончится весь сезон Читать дальше 30 сентября 2025
Конец света без зомби, ядерных взрывов и других банальных клише: 10 сериалов, которые переворачивают жанр с ног на голову Конец света без зомби, ядерных взрывов и других банальных клише: 10 сериалов, которые переворачивают жанр с ног на голову Читать дальше 30 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше