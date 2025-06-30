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Звезда «Игры престолов» изначально прослушивался на роль Джона Сноу — а в итоге сыграл его заклятого врага

30 июня 2025 09:25
Звезда «Игры престолов» изначально прослушивался на роль Джона Сноу — а в итоге сыграл его заклятого врага

Несмотря на первоначальный провал, в сериал актер все-таки попал, заполучив при этом лучшую роль в своей карьере.

Еще до выхода на экраны первого сезона «Игра престолов» воспринималась как будущий стопроцентный хит, а потому кандидатов на главные роли выстраивались в длинные очереди, чтобы получит шанс хотя бы пройти прослушивание. Сейчас же мало кто сможет себе представить кого-то на месте Эмилии Кларк в роли Дейенерис Таргариен или Кита Харингтона в роли Джона Сноу — последним, к слову, вполне мог бы стать и другой ведущий актер «Игры престолов».

И хотя в итоге он присоединился к сериалу в другой роли и уже в более поздних сезонах, именно он многим запомнился даже лучше, чем Джон Сноу — все из-за того, что актеру удалось воплотить на экране одного из самых отталкивающих злодеев в истории, пожалуй, всего телевидения.

Иван Реон изначально прослушивался на роль Джона Сноу

Иван Реон в сериале «Игра престолов»

Актер, которому позднее досталась роль Рамси Болтона, бастарда Русе Болтона с садистскими наклонностями, фактически вышел в финал отбора наравне с Китом Харингтоном, но выбор в итоге пал на последнего. Тем не менее, в далеком 2016 году Реон признался, что порадовался такому раскладу — по его словам, создатели «Игры престолов» сделали правильный выбор, а в противном случае Джон Сноу был бы совершенно другим персонажем.

Очевидно, многие фанаты сериала с актером согласятся — роль Рэмси стала бы вызовом для любого, но Реон отлично справился со своей задачей и, по иронии судьбы, воплотил на экране полную противоположность тому персонажу, которого хотел играть изначально.

Рамси Болтон стал антиподом Джона Сноу в третьем сезоне «Игры престолов»

Звезда «Игры престолов» изначально прослушивался на роль Джона Сноу — а в итоге сыграл его заклятого врага

Хотя про обоих точно можно сказать, что они не могут похвастаться счастливым детством, будучи бастардами (что в случае Джона Сноу было внушением), Рамси и Джон впоследствии зеркалят действия друг друга. В то время как первый стремится заполучить власть несмотря на обстоятельства, второй руководствуется как раз-таки обстоятельствами, хотя иногда он и сам этого не хочет.

Свои эмоции персонажи тоже выражают по-разному — Джон не позволяет гневу разрушить его отношения с окружающими, а Рамси, в свою очередь, все больше погружается в пучину насилия над окружающими, как эмоционального, так и физического.

Несмотря на то, что роль Рамси Болтона стала изюминкой карьеры Ивана Реона, в фильмографии актера можно найти еще много чего интересного — о пяти других отличных ролях Реона мы уже писали тут.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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