Звезда «Холопа» похвасталась выдающимися формами в чересчур облегающем наряде (фото)

Российские зрители полюбили Ольгу Дибцеву за роль барышни Аглаи в комедии «Холоп». Артистка покорила фанатов и своим обаянием, и красотой, из-за чего армия ее фанатов постоянно растет. А не так давно стало известно, что она примет участие в очередной новогодней комедии «Елки».

Так, по сообщению пресс-службы кинокомпании Bazelevs, в Татарстане стартовал съемочный процесс фильма «Елки 10». И Дибцева исполнит главную роль в одной из четырех новелл, а ее коллегой станет капитан команды КВН «Союз» Айдар Гараев.

Пока неизвестно, какая именно роль досталась артистке, но авторы фильма уже поделились официальным кадром. На нем звезда экрана предстает в бежевом элегантном платье, которое подчеркивает ее фигуру. Особенный же акцент в образе — на формах знаменитости.

Отметим, что «Елки 10» выйдут в отечественный прокат в начале декабря этого года. Шоураннером картины стал Евгений Кулик, который пообещал, что зрители увидят абсолютно новую комедию с новыми героями и обновленным актерским составом.