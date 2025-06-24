Звезда хитовых «Наследников» Брайан Кокс без ума от фильма с Серебряковым — зато в России его считают «чернухой»

Актёр Брайан Кокс — человек с выдающимся голосом, тяжёлым взглядом и харизмой, способной затмить весь зал — снова в центре внимания. На этот раз — не как Логан Рой из «Наследников», а как один из более чем 500 участников масштабного опроса The New York Times, которые назвали свои любимые фильмы XXI века. И выбор Кокса оказался не только любопытным, но и неожиданно личным — особенно для зрителей из России.

«Левиафан» в числе фаворитов

В десятке любимых фильмов актёра — «Левиафан» Андрея Звягинцева, трагическая и жестокая история о человеке, которого перемалывает государственная машина. Фильм стал настоящей сенсацией в 2014 году, получил «Золотой глобус», номинировался на «Оскар» и до сих пор вызывает жаркие споры — от восторга до обвинений в «чернухе». Но для Брайана Кокса это — одна из вершин современного кинематографа.

Кокс не скрывает, что такие истории ему особенно близки — в них видна не просто драма, а структурное насилие, которое давит не громко, а неумолимо. Именно в таких конфликтах он сам блистает как актёр. Возможно, именно потому «Левиафан» оказался в списке — это история, которую мог бы сыграть он сам.

Кого ещё выбрал Кокс?

Среди других фильмов из его топа — множество хитовых и не очень картин XXI века.

«Малышка на миллион» (2004) Клинта Иствуда — брутальная драма об отчаянии, боли и тяжелых решениях. Харизма, сила, трагедия — всё, за что любят Иствуда, и всё, что так ценит Кокс.

«Малхолланд Драйв» (2001) Дэвида Линча — психологический лабиринт, где реальность и сновидение сливаются в гипнотический поток. Лента, которую можно смотреть бесконечно и каждый раз находить новое.

«Жизнь других» (The Lives of Others) (2006) — фильм о слежке, страхе и человеческой совести в условиях тоталитаризма. Один из самых сильных европейских фильмов столетия, с нервом, близким по духу «Левиафану».

«Форма воды» (2017) Гильермо дель Торо — сказка для взрослых, в которой чудовище оказывается человечнее людей. Фильм об инаковости, принятии и любви — противоположность цинизму, но с таким же больным сердцем.

«Отель “Гранд Будапешт”» (2014) Уэса Андерсона — визуальный пир, но с горьким послевкусием ностальгии по ушедшему миру. Кокс явно ценит ироничное кино, в котором эстетика не отвлекает, а усиливает драму.

«Старикам тут не место» (2007) братьев Коэн — мрачная, почти антижанровая притча о зле, которое приходит без причины и без логики. Как и в «Левиафане», здесь главный конфликт — между личным кодексом и равнодушной жестокостью мира.

«Белая лента» (2009) Михаэля Ханеке — фильм-предчувствие, тревожный взгляд вглубь общества, где всё внешне спокойно, но внутри зреет мрак. Неспешная, холодная история, которая звучит как предисловие к катастрофе. И снова — очень «коксовское» кино.

«Вечное сияние чистого разума» (2004) — фильм, противоположный многим другим пунктам в списке. Здесь — не борьба с системой, а попытка победить себя и забыть любовь. Но Кокс не без чувства юмора: в жизни всё не так линейно.

И ещё один странный выбор — «American Utopia» (2020), концертный фильм Спайка Ли и Дэвида Бирна. Кинематографическая радость, но и манифест человеческого единства, сделанный с ритмом, светом и открытым сердцем.

Выбор Брайана Кокса — это портрет человека, который видит мир во всей его сложности. Который не боится боли, хаоса, моральных тупиков и несправедливости, но при этом не теряет веру в силу искусства. И именно поэтому в его списке оказался русский фильм, рассказывающий на универсальном языке: о том, как система ломает, но не всегда побеждает.

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