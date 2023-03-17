Звезда Голливуда выставила мужа на посмешище: как он на такое согласился?

Вот уже более 15 лет Мелисса Маккарти замужем за Беном Фальконе. Популярная актриса не прочь поработать с мужем на одной съемочной площадке — зрители видели немало картин с их участием. Одна из них достойна особого внимания.

В 2018 году состоялась премьера комедийного боевика «Игрушки для взрослых». В нем звездные супруги сыграли коллег, но при этом актриса сумела выставить возлюбленного на посмешище.

Если внимательно смотреть проект, то можно заметить, что в сцене, где героиня Маккарти указывает на Донни, на его столе стоит кружка с надписью «Муженек». Одних зрителей этот факт позабавил, а другие задались вопросом о том, как Фальконе согласился на подобное унижение.

Впрочем, сам актер, вероятно, не видит в этом ничего предосудительного. Можно предположить, что он воспринял происходящее за вполне удачную шутку.