Звезда Голливуда выходила замуж 9 раз: лишь последний брак оказался удачным
Личная жизнь бурлила до самой старости.
Легендарная актриса венгерского происхождения Жа Жа Габор была одной из ярчайших звезд Голливуда XX века. Она прославилась не только своими ролями в нашумевших картинах, но и многочисленными скандальными романами.
По количеству браков Габор нет равных — она выходила замуж девять раз. Она обскакала саму Элизабет Тейлор, у которой было восемь официальных супругов.
Когда Жа Жа выходила замуж в третий раз, она соврала жениху, актеру Джорджу Сандерсу, о своем возрасте. Габор сказала, что ей 19, хотя на самом деле актрисе исполнилось 32 года. Ложь сработала, но сам брак продержался всего пять лет.
К этому моменту Жа Жа стала довольно известной актрисой и светской персоной. Именно тогда она снялась в фильме «Мулен Руж», а вскоре Габор перешла в телепроекты, где часто играла саму себя.
А личная жизнь между тем продолжала бурлить. После Сандерса Жа Жа еще пять раз выходила замуж, но все браки, кроме последнего держались всего год.
На девятый раз светской львице повезло. В 68 лет она стала женой Фредерика Принца фон Анхальта, с которым прожила до своего самого последнего дня. Габор скончалась в 99 лет, не дожив до столетия месяц.