Звезда Голливуда выходила замуж 9 раз: лишь последний брак оказался удачным

Легендарная актриса венгерского происхождения Жа Жа Габор была одной из ярчайших звезд Голливуда XX века. Она прославилась не только своими ролями в нашумевших картинах, но и многочисленными скандальными романами.

По количеству браков Габор нет равных — она выходила замуж девять раз. Она обскакала саму Элизабет Тейлор, у которой было восемь официальных супругов.

Когда Жа Жа выходила замуж в третий раз, она соврала жениху, актеру Джорджу Сандерсу, о своем возрасте. Габор сказала, что ей 19, хотя на самом деле актрисе исполнилось 32 года. Ложь сработала, но сам брак продержался всего пять лет.

К этому моменту Жа Жа стала довольно известной актрисой и светской персоной. Именно тогда она снялась в фильме «Мулен Руж», а вскоре Габор перешла в телепроекты, где часто играла саму себя.

А личная жизнь между тем продолжала бурлить. После Сандерса Жа Жа еще пять раз выходила замуж, но все браки, кроме последнего держались всего год.

На девятый раз светской львице повезло. В 68 лет она стала женой Фредерика Принца фон Анхальта, с которым прожила до своего самого последнего дня. Габор скончалась в 99 лет, не дожив до столетия месяц.