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Звезда Голливуда отказалась сниматься в фильме «50 оттенков серого»: все вздохнули с облегчением

30 июля 2023 13:15
Звезда Голливуда отказалась сниматься в фильме «50 оттенков серого»: все вздохнули с облегчением

Ее участие не принесло бы фильму такого успеха.

Эротическая драма «50 оттенков серого» спровоцировала бурю зрительских эмоций. Одни ругали фильм за «сырой» сюжет и бессмысленность, другие же с замиранием сердца наблюдали за страстными отношениями главных героев. В любом случае шум пошел фильму на пользу и сделал его культовым, как и ключевых персонажей.

Анастейшу сыграла Дакота Джонсон, дочь актеров Мелани Гриффит и Дона Джонсона. Но она была не первой кандидатурой на эту роль. Сначала создатели фильма предложили сыграть возлюбленную Грея Эмилии Кларк. К тому моменту актриса уже была известна по роли Дейнерис Таргариен из «Игры престолов».

Однако Эмилия не захотела сниматься в новой эротической драме. Дело в том, что на съемках «Игры престолов» ей приходилось не раз обнажаться, и этот опыт был для нее травматичным. Его повторение стало бы для Кларк пыткой.

Впрочем, многие вздохнули с облегчением, узнав о ее отказе. По мнению зрителей, Эмилия совершенно не вписывается в образ Анастейши.

Звезда Голливуда отказалась сниматься в фильме «50 оттенков серого»: все вздохнули с облегчением

«Есть такой тип внешности — „молодая бабушка“, она такого типажа. В роли Анастейши я ее слабо представляю», «Она не подходит на эту роль, ее бесконечные кривляния ужасны», — написали интернет-пользователи.

Фото: Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков серого» (2015), кадр из фильма «До встречи с тобой» (2016)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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