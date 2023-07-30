Звезда Голливуда отказалась сниматься в фильме «50 оттенков серого»: все вздохнули с облегчением

Эротическая драма «50 оттенков серого» спровоцировала бурю зрительских эмоций. Одни ругали фильм за «сырой» сюжет и бессмысленность, другие же с замиранием сердца наблюдали за страстными отношениями главных героев. В любом случае шум пошел фильму на пользу и сделал его культовым, как и ключевых персонажей.

Анастейшу сыграла Дакота Джонсон, дочь актеров Мелани Гриффит и Дона Джонсона. Но она была не первой кандидатурой на эту роль. Сначала создатели фильма предложили сыграть возлюбленную Грея Эмилии Кларк. К тому моменту актриса уже была известна по роли Дейнерис Таргариен из «Игры престолов».

Однако Эмилия не захотела сниматься в новой эротической драме. Дело в том, что на съемках «Игры престолов» ей приходилось не раз обнажаться, и этот опыт был для нее травматичным. Его повторение стало бы для Кларк пыткой.

Впрочем, многие вздохнули с облегчением, узнав о ее отказе. По мнению зрителей, Эмилия совершенно не вписывается в образ Анастейши.