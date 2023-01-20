Звезда Голливуда довела Стивена Спилберга до истерики: все думали, что она милашка (фото)

Когда Стивен Спилберг начинал работу над фильмом «Капитан Крюк», то вряд ли догадывался, что его ждет. Режиссер пригласил в свой проект звезду Голливуда, изрядно потрепавшую нервы всем, кто присутствовал на съемочной площадке.

Как выяснилось, Джулия Робертс относится к той категории людей, про которых можно сказать, что внешность обманчива. Пока все думали, что актриса — милашка, ее характер оказался несносным. В ленте именитого режиссера она играла маленькую фею Динь-Динь, но вела себя будто злая ведьма.

Тогда знаменитость переживала непростой период в личной жизни: она поставила точку в отношениях с Кифером Сазерлендом, из-за чего сильно переживала. Будучи не в силах справиться со своими эмоциями, Робертс доводила до истерик всех вокруг, в том числе и постановщика.

Дошло до того, что за глаза Джулию называли Тинкерхелл. Остается лишь догадываться, что такого делала «красотка», что работа с ней превратилась в сущий кошмар.