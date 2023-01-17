Звезда «Гарри Поттера» стала мамой четырех детей: гляньте, как она изменилась

Главной ролью в карьере Джесси Кейв стала волшебница Лаванда Браун в серии фильмов о Гарри Поттере. После завершения истории артистка пропала из поля зрения публики: как оказалось, она отдала все свое внимание материнству и заботе о семье.

Так, к 35 годам она уже четыре раза становилась мамой. Джесси и ее муж, комик Альфи Браун, счастливо воспитывают трех сыновей — Беккера Брауна, Авраама и Донни, а также дочь Марго.

О своей жизни Джесси рассказывает в социальных сетях, где можно увидеть не только ее профессиональные успехи, ведь она продолжает появляться на экранах, но и семейные истории. Артистка не боится честно делится с фанатами всеми подробностями жизни, из-за чего армия ее поклонников только увеличивается. При этом многие отмечают, что уже давно не узнают в счастливой матери четырех детей ту самую Лаванду, которая пыталась завоевать сердце Рона Уизли.