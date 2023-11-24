Звезда фильмов для взрослых: самому брутальному актеру приходилось идти на крайности ради денег

Сейчас Арнольд Шварценеггер — один из самых влиятельных голливудских актеров и в прошлом губернатор Калифорнии. Но на заре карьеры в культуриста с австрийским происхождением никто не хотел поверить. Режиссеры критиковали его мышечную массу, которая выглядела неестественно, и сильный немецкий акцент.

Начинающему актеру приходилось соглашаться на любые предложения, в том числе на крайности. Именно поэтому в молодости Шварценеггер засветился в фильмах для взрослых. За съемки в «клубничке» полагались неплохие гонорары. Кроме того, актер даже позировал для немецкого журнала категории «18+».

Став известной звездой, Шварценеггер постарался замести все следы бурной молодости. Как бы ни пытались журналисты, но отыскать провокационные кадры с артистом им не удалось. В интервью он отказывается говорить на эти темы, а еще теперь принципиально никогда не берется за роли, которые предполагают откровенные сцены. По всей видимости, повторять прошлый опыт актер не намерен.