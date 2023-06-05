Звезда фильма «Колье Шарлотты» исчезла на пике карьеры: вот что случилось

Детективный фильм «Колье Шарлотты» сделал Карину Моритц звездой экрана. Она сыграла роль Мэри и запомнилась зрителям своим непередаваемым шармом и красотой. Однако уже в 90-х Моритц исчезла с экранов на самом пике карьеры.

В жизненные планы актрисы вмешалась перестройка. Кино погрузилось в пучину кризиса, и Моритц вместе со многими коллегами осталась не у дел. Все перспективы Карины рухнули в одночасье. Порой ей поступали предложения от режиссеров, но актриса их отклоняла, ведь качество фильмов резко снизилось.

Моритц возобновила свои занятия живописью, которой она увлекалась еще в юности. Но полотна продавались плохо. Карина решила переехать во Францию к родителям и попытать счастье на чужбине.

Там Моритц вышла замуж и продолжила рисовать картины. О кинокарьере она больше не мечтала. К сожалению, жизнь Карины оборвалась в 40 лет. Артистка попала в страшную автомобильную аварию, после чего оказалась в коме. Спасти ее не удалось.

Похоронили актрису в Санкт-Петербурге. На памятнике указано, что Моритц погибла в 2007 году, но по другим данным ее не стало в 2008. До сих пор неизвестно, почему возникла такая путаница.