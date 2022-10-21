Звезда фильма «Гардемарины, вперед!» построил карьеру на грандиозной лжи: в СССР не поощряли

Владимир Балон стал актером не благодаря, а вопреки. Свой путь в кино артист, который был каскадером и профессиональным фехтовальщиком, начинал с постановки боев для разных картин.

Наиболее успешно актерский талант Балон продемонстрировал в фильме «Гардемарины, вперед!», где воплотил учителя фехтования по имени Жак. Сцена с боем на винтовой лестнице впечатлила зрителей, да и сам Владимир Яковлевич считал ее лучшей в своей карьере, построенной на лжи. Имени артиста никто бы не узнал, если бы в юности он не пошел на обман.

В детстве здоровье знаменитости было довольно слабым: врачи диагностировали ему и астму, и туберкулез. В Советском Союзе такое не поощряли, но юноша решил сделать себе липовую справку о том, что он пригоден для занятий в секции по фехтованию. Пожалуй, это тот самый случай, когда цель оправдывает средства: впоследствии Балон окончил институт физкультуры и стал настоящей звездой.