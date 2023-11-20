Звезда «Елок» отсидела в азиатской тюрьме: никогда не догадаетесь, за что и сколько

Российские зрители узнали об Анфисе Черных в 2009 году, когда она снялась в молодежной драме «Крыша». За этим последовала главная роль в экранизации романа «Географ глобус пропил». Сейчас фильмография молодой звезды включает в себя почти 20 проектов.

Причем на экране она показывает себя как разноплановая исполнительница. Актриса удачно смотрится и в детективах, и в таких комедиях, как «Елки новые». Свободное время Черных предпочитает проводить в путешествиях. Иногда в этих поездках она оказывается в критических ситуациях.

Брюнетка призналась, что из всех стран мира особенно выделяет Индию. Туда она летала чаще всего и теперь называет это государство своей второй родиной. Как уверяет Черных, там ей приходят в голову удивительные мысли и потрясающие инсайты.

Но без обидных происшествий все же не обошлось. В одной из поездок у актрисы оказалась просрочена виза. Она не обратила на это внимание, но местные власти тут же определили ее в азиатскую тюрьму.

«Два дня я была в изоляторе, а потом меня еще месяц не выпускали из страны», — поделилась российская звезда в интервью для WomanHit.

Следующие полгода имя актрисы фигурировало в черном списке на въезд. Сейчас последствия этой истории уже забыты.