Звезда «Экипажа» сделала пластику в 70 лет: обомлеете, увидев ее сегодня

Пик карьеры Ирины Акуловой пришелся на 70-е годы. Ее самой известной работой стала роль Алевтины в картине «Экипаж». Однако потом ее популярность пошла на спад.

Недавно об Акуловой снова заговорили. Дело в том, что 71-летняя актриса появилась на публике в новом облике. Недавно она сделала пластическую операцию и разом сбросила 20 лет. Лицо Ирины Григорьевны стало более подтянутым и четким, при этом ее мимика выглядит естественно. Образ дополнили удачный макияж и стильная короткая прическа.

Акулова родилась в семье актеров, поэтому ее будущее было предрешено. Однако ее карьера закончилась в начале 90-х, когда в стране грянул кризис. Артистка скатилась в нищету, но благополучно выбралась из этой ямы.

Найти личное счастье ей не удалось. Звезда «Экипажа» трижды была замужем, но все браки закончились бесславно. Сегодня Ирина Григорьевна не жалеет, что рассталась с супругами. Она живет в городе Кинешма в своем доме. Акулова часто приходит на разные ток-шоу, где рассказывает о жизни и творчестве.