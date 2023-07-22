Звезда «Экипажа» опустилась на самое дно: после вмешательства Малахова ее не узнать

На счету Ирины Акуловой немало киноработ, но большинство зрителей помнят ее по фильму-катастрофе «Экипаж». Актриса сыграла скандальную и неуравновешенную жену Ненарокова.

В реальной жизни Акулова оказалась совсем другим человеком. Чтобы сделать из актрисы нервную особу, режиссер «Экипажа» постоянно ее провоцировал и изводил. За свою кинокарьеру Ирина Григорьевна появилась в 23 картинах, а в 90-е годы решила завязать с некогда любимым ремеслом.

Акулова перебралась из столицы в Кинешму Ивановской области. Актриса занялась огородом и приобщилась к простой жизни в провинции. В любви Ирине Григорьевне патологически не везло, поэтому компанию ей составляли собака и кошка. А в 2016 году с артисткой случилась беда: она упала на колено и перестала нормально ходить. Об огороде можно было забыть.

Акулова оказалась на самом дне и жила впроголодь посреди грязи и хаоса. Она выглядела как ветхая старуха, хотя ей было всего за 60. На ее счастье, актрисой заинтересовался Андрей Малахов, который решился помочь звезде «Экипажа».

Артистке оплатили пластическую операцию и стоматолога. Акулова помолодела и стала привлекательной ухоженной женщиной. Так она начала жизнь с чистого листа.