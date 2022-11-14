Звезда «Друзей» выставила себя на посмешище: до главного «чудовища» Голливуда недалеко

Дженнифер Энистон оказалась не из робкого десятка. Актриса примерила новое амплуа, чем озадачила поклонников и порадовала хейтеров.

Некоторое время назад звезда «Друзей» опубликовала в своих социальных сетях снимки, на которых предстала в образе Барбары Стрейзанд. Тем самым актриса выставила себя на посмешище: раньше мало кто обращал внимание на ее сходство с главным «чудовищем» Голливуда.

Дело в том, что Стрейзанд едва ли можно назвать красавицей. Актриса честно призналась, что в детстве подвергалась травле со стороны своего отчима, который называл ее уродиной. Самое страшное в этом то, что мать будущей знаменитости полностью поддерживала своего избранника и отказывалась верить, что ее наследница сможет добиться успеха.

Теперь же Энистон вряд ли удастся избежать постоянных сравнений со Стрейзанд. Более того, в Сети пишут, что если когда-нибудь кто-то решит снимать кино, посвященное обладательнице двух «Оскаров», то главную роль в нем должна будет сыграть именно Дженнифер.