Звезда драмы «Иваново детство» затаил обиду на Хабенского: не поверите, какую роль увел из под носа

Актеры, как известно, люди сложные и своенравные. Из-за этого они часто конфликтуют друг с другом и не могут найти компромисс.

Так, звезда военной драмы «Иваново детство» Николай Бурляев уже давно в плохих отношениях с Константином Хабенским. Оба актера претендовали на роль Колчака в ленте «Адмиралъ». Бурляев не сомневался в своей победе, однако создатели сериала выбрали Хабенского.

В качестве «утешительного приза» актеру предложили роль Николая II. Николай Петрович долго сопротивлялся, потому что не хотел сталкиваться с конкурентом.

«Он показался мне не только совсем не похожим на своего персонажа, но и просто неубедительным в этой роли», — признавался Бурляев.

В итоге артиста все-таки уговорили сыграть императора, правда, роль оказалась совсем небольшой. Игра Николая Петровича осталась незамеченной. Вся эта история сильно ударила по самолюбию. С тех самых пор он наотрез отказывается сниматься с Константином Юрьевичем.