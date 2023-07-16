Звезда «Доживем до понедельника» снялась в кино перед смертью, но ее никто не узнал: без слез не взглянешь

Ирина Печерникова была прекрасна в образе молодой преподавательницы английского в известном фильме «Доживем до понедельника». Впоследствии талантливая актриса много снималась, но все же сберечь от краха свою карьеру не смогла.

Кризис, который случился в российском кинематографе в 90-х, затронул и Печерникову. Знаменитость осталась без работы и не смогла стойко принять удар судьбы. Артистка начала выпивать, чем навредила собственному здоровью, а, как следствие, и внешности.

Актриса скончалась от инфаркта в 2020 году за день до своего 75-летнего юбилея. Незадолго до смерти она снялась в ленте под названием «Земля Эльзы». Но зрители даже не узнали в этой пожилой старушке Печерникову. Когда-то она была одной из первых красавиц отечественного кино, но так запустила себя, что без слез на знаменитость было невозможно смотреть.