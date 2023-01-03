Звезда «Доярки из Хацапетовки» в 45 лет выглядит так, что позавидуют все соперницы (фото)

Карьера Натальи Гудковой начиналась с небольших ролей в театральных спектаклях и сериалах. В 2003 году она появилась в многосерийном проекте «Адвокат», через год получила предложение присоединиться к актерскому составу драмы «Водитель для Веры». Но заметный успех к ней пришел только после сериала «Солдаты» в 2006 году — ее героиня Вика так понравилась зрителям, что актриса осталась в проекте еще на три сезона.

А в 2007 году Гудкова засветилась в популярном сериале «Доярка из Хацапетовки», сыграв там сильную бизнесвумен. С тех пор ее творческий путь пошел в гору — каждый год актриса снимается в двух-трех сериалах или фильмах. Но больше всего поклонники впечатлены не ее карьерой, а внешностью. 45-летняя блондинка Наталья на снимках в соцсетях кажется существенно младше реального возраста и готова дать фору более молодым соперницам.

«Какая же вы лучезарная красавица на фото», «Просто шикарная женщина», — оставляют ей комментарии фолловеры.

О своей личной жизни Гудкова предпочитает не рассказывать. У нее есть старший сын от брака с актером Денисом Манохиным и еще один мальчик, имя отца которого она скрывает.