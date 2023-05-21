Звезда «Дома-2» зря согласилась на бесплатную пластику: вот что стало с ее лицом

С детства все мы не раз слышали поговорку, что скупой платит дважды. Но действительно скупых людей сложно остановить от опрометчивых жестов крылатой фразой. На грабли жадности с разбегу наступила скандальная звезда телепроекта «Дом-2» Марина Мексика.

Девушка «повелась» на бесплатную пластическую операцию, которую ей пообещали, и очень зря. При этом было бы полбеды, если бы она прибегнула к «халяве» где-то на не самом видном месте.

Однако Мексика пошла ва-банк и сделала пластику на лице.

Последствия неудачной ринопластики, сделанной по бартеру, пришлось расхлебывать не один месяц. Злосчастный нос блогер переделывала после горе-хирурга целых пять раз! Такое непрофессиональное вмешательство сделало красивую девушку фактически неузнаваемой. Хорошо, что фатальных и роковых последствий удалось избежать. Но вид экс-участницы телестройки действительно вызывал оторопь даже у людей с крепкими нервами.