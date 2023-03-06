Звезда «Дома-2» вышла замуж за бомжа: эта история потрясла народ до глубины души

Бывшая участница телестройки Яна Казанцева вышла замуж за бездомного Сашу — бродягу с Ленинского проспекта. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Свадьба странной пары состоялась в рамках реалити-шоу «Четыре свадьбы», где организаторы любовных торжеств соревнуются друг с другом в оригинальности. Торжество прошло в стиле пляжной вечеринки и обошлось в 100 000 рублей. Столько, по словам самой девушки, она теперь зарабатывает на Сашке.

За их историей следили многие зрители «Дома-2». Они познакомились в кафе, где блогер из Калининграда сжалилась над бомжом и угостила его кофе. Все свои действия Яна фиксировала на камеру и выкладывала в социальные сети. Неделю назад она опубликовала видео из психбольницы. В нем Яна поделилась с подписчиками секретом: после того, как Саша закончит курс лечения, она с ним разведется. Такое решение не всем фоловерам пришлось по вкусу.

«Страдай всю жизнь, как все те, кого ты своими играми калечишь ради хайпа и денег», — писали возмущенные мужчины. «Он ради тебя лег в эту больницу, ради тебя курить бросает, ради тебя работу ищет! А ты ему развод? Для тебя брак это ролевая игра на три месяца для подписчиков», — высказывались комментаторы, сравнивая Сашу с котенком, которого выкинули за шкирку. «Ей нужно вместо с Саши лечь в психиатрическую больницу, а то больше похоже на то, что у Яны есть проблемы с головой», — резюмировали читатели блога.