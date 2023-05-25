Звезда «Дома-2» вышла замуж за бездомного: правда об этом браке проберет до мурашек

Яна Казанцева прославилась как участница «Дома-2». После проекта она стала блогером и набрала солидную армию подписчиков. А однажды Казанцевой заинтересовалось даже телевидение.

Дело в том, что Яна вышла замуж за бездомного с психическим расстройством. Мать Александра умерла много лет назад, а отец не стал связываться с душевнобольным сыном. Никому не нужный молодой человек целыми днями пропадал на улице и в итоге стал бомжом.

Казанцева пожалела неприкаянного Александра и решила приютить его у себя. Так между ними завязался роман, о чем Яна рассказала своим подписчикам. После этого ее аудитория кратно увеличилась, и за отношениями звезды «Дома-2» и несчастного бездомного стала наблюдать вся страна.

Этот брак вызовет оторопь у любого. Яна рассказывала, что у Саши нарушены речь и мышление. Она водила его к специалистам и верила, что мужчину можно вылечить. Но многие сомневались в бескорыстности Казанцевой и говорили, что ее «милосердие» связано с желанием прославиться.

В итоге Александр все-таки угодил в психлечебницу, а Яна закрутила роман с импозантным турком Хилми. Она призналась, что просто устала от попыток вылечить своего благоверного. Теперь Казанцева приходит в себя после этих жутковатых отношений. Видимо, с новым спутником жизни она вполне счастлива.