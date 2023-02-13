Звезда «Дома-2» снова станет матерью: имя отца не угадал никто (фото)

Когда-то Алиана Устиненко была одной из самых ярких участниц шоу «Дом-2». На скандальном проекте она строила отношения с Александром Гобозовым, за которого впоследствии вышла замуж. Знаменитость родила супругу сына Роберта, но от расставания это пару не уберегло. Затем возлюбленные еще не раз женились и разводились, но теперь можно с твердой уверенностью сказать, что они поставили жирную точку в своих отношениях.

Оказалось, что Устиненко в ближайшее время станет матерью во второй раз. Экс-участница скандальной телестройки не спешила рассказывать поклонникам, от кого именно ждет ребенка. Тогда многие принялись гадать, кто же отец. Одни были уверены, что это снова Гобозов, другие приписали Алиане роман с неким чернокожим парнем. На деле же все оказалось иначе.

Отца будущего малыша Устиненко представила публике в своем новом клипе. Им оказался музыкант, выступающий под псевдонимом VNUTRO. Потом певица опубликовала в соцсетях ролик, в кадрах которого показала, как именно сообщила возлюбленному о своем интересном положении. Кроме того, в подписи к видео исполнительница уточнила, что они с бойфрендом долго готовились к этой беременности и теперь чувствуют себя невероятно счастливыми.