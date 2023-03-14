Звезда «Дома-2» Рапунцель раскрыла правду о причинах развода с Дмитренко: это шок

Поклонники Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко последние дни активно обсуждают личную жизнь знаменитостей. Звезды «Дома-2» неожиданно объявили о разводе, чем шокировали своих фанатов. При этом недавно Ольга раскрыла и причины, из-за которых пара распалась.

Как оказалось, Дмитрий на протяжении долгого времени изменял своей супруге. По словам знаменитости, с мая прошлого года она знала о неверности избранника, но каждый раз прощала его.

«Он нас предал и еще нагло врет всем и не признает свою вину», — признается Рапунцель в соцсетях.

Раскрыть правду она решилась из-за переписки с любовницей, которая оказалась в социальных сетях. Как призналась Рапунцель, сначала она не готова была выставлять их конфликт на всеобщее обозрение, но после публикации сообщений не могла больше скрывать неверность мужа.

Из-за ссоры она была вынуждена съехать от Дмитренко, который остался один в их собственной квартире. Сейчас Рапунцель вместе с дочками снимает квартиру и рассчитывает как можно скорее восстановить справедливость и вернуться домой.