Звезда «Дома-2» прятала жениха до свадьбы Даве назло: увидев фото, поймете почему

Участница «Дома-2» Яна Захарова не скрывала своей симпатии к Давиду Манукяну и хотела построить с ним серьезные отношения. Однако чувства девушки не оказались взаимными, хоть ее и прозвали фавориткой Давы. Сегодня 32-летняя Захарова вполне счастлива, ведь она вышла замуж.

Избранником Яны стал хоккеист Вадим. Девушка скрывала внешность своего возлюбленного вплоть до самой свадьбы. Поклонники телешоу полагают, что она прятала жениха назло Даве, ведь Вадим — настоящий красавчик. Он молодой симпатичный и приятный мужчина, который ничем не уступает Манукяну. Наверняка Давид кусал локти, увидев Захарову с таким красавцем-мужем.

Торжество посетила звезда «Дома-2» Кристина Бухынбалтэ. После свадьбы Яны и Вадима она заявила, что теперь сама хочет замуж. Возможно, скоро она пойдет под венец со своим партнером Иваном Барзиковым.

Яна призналась, что очень волновалась перед торжеством и спала всего два часа. К счастью для нее, мероприятие прошло без эксцессов.