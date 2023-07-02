Звезда «Дома-2» подобрала мужа на улице: что с ним стало спустя два года

Пару лет назад историю любви блогера Яны Казанцевой и ее парня Саши обсуждали по всей стране. Девушка нашла себе возлюбленного в буквальном смысле слова на улице.

Яна стала известной благодаря участию в телепроекте «Дом-2», куда пришла вместе с мужем, чтобы спасти отношения. Но пара распалась, и Казанцева покинула шоу.

За периметром она стала активно развивать свой блог, благодаря которому и познакомилась с Сашей.

Бездомного молодого человека она встретила на улице и сняла для своей странички. По просьбе подписчиков Яна пошла проведать парня и решила ему помочь: заказала клининг в его комнату в общежитии, отмыла самого молодого человека в бане. Оказалось, что бродяжничать Саша стал из-за проблем с психикой, и Яна отправила нового возлюбленного на лечение. После лечения и с регулярными банными процедурами Саша превратился в привлекательного молодого человека, но вел себя по-прежнему неадекватно.

К сожалению, долго Казанцева это терпеть не смогла. Отношения пары распались: Саша находится на лечении в психиатрической клинике, а Яна выставляет совместные фото с новым возлюбленным.