Звезда «Дома-2» еще недавно весила 27 кг: от этого фото станет не по себе

Глядя на Марию Кохно сегодня, трудно поверить, что эта яркая блондинка с аппетитными формами когда-то выглядела словно кожа да кости. Звезда «Дома-2» на собственной шкуре испытала, что такое анорексия.

В социальных сетях знаменитость показала фанатам фотографию, сделанную во время смертельной болезни. И от этого зрелища любому станет не по себе. Кохно призналась, что начала страдать от анорексии вскоре после того, как от нее ушел муж. Развод принес Марии много боли, что обернулось столь фатальными последствиями.

Кохно похудела до 27 килограммов. При таком экстремально низком весе ей удалось пережить клиническую смерть. Экс-участница скандальной телестройки смогла победить страшный недуг, и сегодня она помогает тем, кому врачи поставили этот жуткий диагноз. Мария уверяет, что знает схему выхода из анорексии и сопутствующей ей депрессии, и готова поделиться своими знаниями с теми, кто в них нуждается.