Звезда «Дома-2» Черно сверкнула на всю страну внушительным декольте: все аж вываливается (фото)

Звезда «Дома-2» Александра Черно старается откровенно рассказывать о своей жизни. В личных блогах артистка регулярно делится личными историями, а не так давно призналась, что боится за собственное здоровье, ведь страдает от грибкового отита. При этом внимание знаменитость привлекает не только своей честностью.

Так, недавно в ее блоге появился достаточно откровенный кадр. На снимке Черно позирует в зеленом домашнем пеньюаре с таким глубоким декольте, что он едва прикрывает ее формы. В подписи же звезда рассказала фанатам о своем самочувствии.

«Сегодня настроение получше, потому что какой смысл в грусти?» — пишет Черно.

Публикация шокировала фанатов знаменитости. Многие призвали звезду «Дома-2» быть скромнее и не публиковать такие откровенные кадры. По мнению подписчиков, публикация выглядит чересчур пошло и портит репутацию Черно.