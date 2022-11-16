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Звезда «Дневников вампира» привела всех в ужас: красотку испортила неудачная пластика

16 ноября 2022 06:30
Звезда «Дневников вампира» привела всех в ужас: красотку испортила неудачная пластика

Поклонники перестали узнавать звезду экрана.

Нина Добрев прославилась на весь мир, сыграв в сериале «Дневники вампира». Артистка завоевала армию поклонников не только своей игрой, но и внешностью. По мнению пользователей Сети, знаменитость выглядит очень мило и влюбляет в себя с первого взгляда. Однако, к разочарованию фанатов, со временем внешность знаменитости начала резко изменяться.

Сначала Добрев избавилась от своих пухлых щек. Как уверены пользователи Сети, артистка воспользовалась услугами косметологов, вколола себе филлеры, из-за чего ее лицо стало выглядеть неестественно худым. После этого она начала экспериментировать с макияжем и бровями, что сделало ее лицо весьма болезненным на вид и прибавило несколько лет.

Звезда «Дневников вампира» привела всех в ужас: красотку испортила неудачная пластика

Поклонники не оценили перемены во внешности артистки. Многие отметили, что Добрев не только потеряла естественную живость лица, но и стала похожа на множество других знаменитостей. Другие же осудили ее за плохой пример, который она подает своим юным поклонницам.

«Глаза теперь как две ямки...», «Совсем не узнать, была красивая, а стала страшненькой», «Как будто два разных человека. И, конечно, зря она себя „улучшила“. Была нереальная красотка, а стала совсем неинтересная», — пишут пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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