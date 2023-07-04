Звезда «Дикой орхидеи» была невероятной красавицей, но после жутких событий от лоска не осталось и следа (фото)
Жизнь актрисы висела на волоске.
Для Кэрри Отис титул главной красавицы Голливуда стал настоящим проклятьем. Звезда фильма «Дикая орхидея» больше всего на свете боялась потерять это звание. Именно это с ней и произошло.
Артистка всегда была склонна к полноте, но для занятий спортом времени не находила. Отис пошла по самому пагубному пути. Последовав примеру многих селебрити, она стала худеть при помощи кофе и сигарет. Такой рацион быстро погубил здоровье знаменитости.
И пока фотографы восхищались худобой модели, друзья били тревогу. Из-за потребления кофеина в огромных количествах у Отис началась бессонница. Вскоре ее состояние стало плачевным. Близкие твердили, что Кэрри нужно обратиться к врачу, но звезда никого не слушала.
Ситуацию усугубил несчастливый брак с Микки Рурком, во время которого модель стала зависимым человеком. Гремучая смесь из запрещенных препаратов и анорексии сделала ее неузнаваемой. Отис была похожа на ходячий скелет с ломкими волосами и желтыми зубами. В 1998 году врачи буквально вытащили артистку с того света, после чего она поняла: второй раз такого чуда не произойдет.
Знаменитость завязала с пагубными привычками, но вернуть себе былой лоск не смогла. Сегодня Отис — популярная модель plus size и сторонница бодипозитива. Меж тем поклонники с горечью отмечают, как сильно постарела и подурнела некогда обворожительная актриса.