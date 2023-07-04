Звезда «Дикой орхидеи» была невероятной красавицей, но после жутких событий от лоска не осталось и следа (фото)

Для Кэрри Отис титул главной красавицы Голливуда стал настоящим проклятьем. Звезда фильма «Дикая орхидея» больше всего на свете боялась потерять это звание. Именно это с ней и произошло.

Артистка всегда была склонна к полноте, но для занятий спортом времени не находила. Отис пошла по самому пагубному пути. Последовав примеру многих селебрити, она стала худеть при помощи кофе и сигарет. Такой рацион быстро погубил здоровье знаменитости.

И пока фотографы восхищались худобой модели, друзья били тревогу. Из-за потребления кофеина в огромных количествах у Отис началась бессонница. Вскоре ее состояние стало плачевным. Близкие твердили, что Кэрри нужно обратиться к врачу, но звезда никого не слушала.

Ситуацию усугубил несчастливый брак с Микки Рурком, во время которого модель стала зависимым человеком. Гремучая смесь из запрещенных препаратов и анорексии сделала ее неузнаваемой. Отис была похожа на ходячий скелет с ломкими волосами и желтыми зубами. В 1998 году врачи буквально вытащили артистку с того света, после чего она поняла: второй раз такого чуда не произойдет.

Знаменитость завязала с пагубными привычками, но вернуть себе былой лоск не смогла. Сегодня Отис — популярная модель plus size и сторонница бодипозитива. Меж тем поклонники с горечью отмечают, как сильно постарела и подурнела некогда обворожительная актриса.