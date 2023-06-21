Звезда Comedy Woman рассекретила внешность сыновей от кавээнщика: люди в ступоре, и вот почему
Редкие кадры произвели фурор.
Наталия Медведева 10 лет назад вышла замуж за капитана команды КВН «СТЭПиКО» Александра Коптеля. За годы совместной жизни у супругов появилось трое сыновей. Артистка долгое время отказывалась показывать наследников публике, но в конце концов сдалась.
После появления третьего ребенка звезда Comedy Woman рассекретила внешность старших сыновей. Редкие кадры Медведева обнародовала в социальных сетях. Публикация вызвала ступор у поклонников.
Подписчики обрадовались, что знаменитость перестала скрывать лица детей, но так и не смогли решить, на кого из родителей больше похожи мальчики.
«Не могу понять, на кого они похожи: что-то от мамы, что-то то от папы», «Детки, конечно, и мамины, и папины. Так удивительно, но похожи на вас обоих!», «Славные мальчишки. От каждого из родителей что-то взяли», — пишут фолловеры.