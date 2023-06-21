Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Звезда Comedy Woman рассекретила внешность сыновей от кавээнщика: люди в ступоре, и вот почему

Звезда Comedy Woman рассекретила внешность сыновей от кавээнщика: люди в ступоре, и вот почему

21 июня 2023 13:45
Звезда Comedy Woman рассекретила внешность сыновей от кавээнщика: люди в ступоре, и вот почему

Редкие кадры произвели фурор.

Наталия Медведева 10 лет назад вышла замуж за капитана команды КВН «СТЭПиКО» Александра Коптеля. За годы совместной жизни у супругов появилось трое сыновей. Артистка долгое время отказывалась показывать наследников публике, но в конце концов сдалась.

После появления третьего ребенка звезда Comedy Woman рассекретила внешность старших сыновей. Редкие кадры Медведева обнародовала в социальных сетях. Публикация вызвала ступор у поклонников.

Подписчики обрадовались, что знаменитость перестала скрывать лица детей, но так и не смогли решить, на кого из родителей больше похожи мальчики.

Звезда Comedy Woman рассекретила внешность сыновей от кавээнщика: люди в ступоре, и вот почему

«Не могу понять, на кого они похожи: что-то от мамы, что-то то от папы», «Детки, конечно, и мамины, и папины. Так удивительно, но похожи на вас обоих!», «Славные мальчишки. От каждого из родителей что-то взяли», — пишут фолловеры.

Фото: Legion-Media, кадр из шоу «Comedy Woman», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше