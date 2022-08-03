Звезда «Бригады» показала мужа, которого скрывала годами

Екатерина Гусева взбудоражила поклонников, показав своего мужа Владимира Абашкина. Как оказалось, знаменитость счастлива в браке уже 25 лет.

Звезда «Бригады» старается не привлекать внимание к своей личной жизни и практически не показывает супруга и быт в социальных сетях. Известно лишь, что ее избранник занимается бизнесом по изготовлению декораций и старше актрисы. В этот же раз, к удивлению фанатов, Гусева решила сделать исключение и показала мужа на совместном снимке. Публикацию актриса приурочила к юбилею их совместной жизни.

Пользователи сети не оставили без внимания неожиданный снимок. Поклонники осыпали супруга актрисы комплиментами, отметив, насколько они подходят друг другу, и поздравив их с праздником.