Звезда Болливуда и «любовница» Миронова: гляньте, что стало с роковой красоткой

Режиссер Болливуда Радж Капур обожал снимать в своих фильмах красивых женщин. Одной из его любимиц была советская актриса и балерина Ксения Рябинкина, которая прославилась как Царевна Лебедь из картины «Сказка о царе Салтане».

Фильм был известен за рубежом, а таинственный образ Царевны Лебедь прославил артистку почти на весь мир. Капур был очарован невероятной красотой и грацией Царевны Лебедь. Он связался с Рябинкиной и пригласил ее сняться в своем новом фильме «Мое имя Клоун». Здесь Ксения сыграла цирковую артистку из России. Ей даже довелось целоваться на экране с самим Капуром, что стало для целомудренной индийской публики нонсенсом.

В Болливуде Ксению принимали как звезду первой величины: предоставили роскошный номер, не позволяли выполнять трюки самостоятельно, старались во всем угодить. Но после съемок у Капура дома Рябинкину ждало потрясение — ее супруг ушел к другой.

Балерина не стала долго горевать, ведь проблем с мужчинами у нее никогда не было. Ходили слухи, что роковая красавица крутила бурный роман с самим Андреем Мироновым, но она это отрицала.

Позднее Рябинкина вышла замуж за переводчика, от которого родила сына — будущего актера Евгения Стычкина. Сегодня Ксении Львовне 77 лет, и она по-прежнему активно снимается в кино.