Звезда «Блестящих» показала пышные формы в бикини: под горячим видео задают один вопрос

Ксения Новикова была одной из самых красивых участниц группы «Блестящие» за все время ее существования. Хотя она не могла похвастаться таким мощным голосом, как у Ольги Орловой или Жанны Фриске, ее миловидное личико и отличная фигура служили украшением коллектива.

Сверкать в откровенных нарядах ей не привыкать: девушки из «Блестящих» известны любовью к коротким шортам и юбкам, откровенным декольте и облегающим платьям. С возрастом Ксения Новикова стала намного сдержаннее. И на сцене, и в жизни она выбирает более скромные наряды, подходящие ее возрасту.

Но внезапно Новикова решила поделиться видео, на котором танцует в откровенном ярко-розовом нижнем белье. Поклонники были поражены и поспешили поинтересоваться у Ксении, зачем такое выкладывать. Но нашлись и те, кто восхитился фигурой певицы — за прошедшие годы она ни капли не изменилась.