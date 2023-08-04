Звезда «Блестящих» показала пышные формы в бикини: под горячим видео задают один вопрос
Певица решила вспомнить молодость.
Ксения Новикова была одной из самых красивых участниц группы «Блестящие» за все время ее существования. Хотя она не могла похвастаться таким мощным голосом, как у Ольги Орловой или Жанны Фриске, ее миловидное личико и отличная фигура служили украшением коллектива.
Сверкать в откровенных нарядах ей не привыкать: девушки из «Блестящих» известны любовью к коротким шортам и юбкам, откровенным декольте и облегающим платьям. С возрастом Ксения Новикова стала намного сдержаннее. И на сцене, и в жизни она выбирает более скромные наряды, подходящие ее возрасту.
Но внезапно Новикова решила поделиться видео, на котором танцует в откровенном ярко-розовом нижнем белье. Поклонники были поражены и поспешили поинтересоваться у Ксении, зачем такое выкладывать. Но нашлись и те, кто восхитился фигурой певицы — за прошедшие годы она ни капли не изменилась.