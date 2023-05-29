Звезда «Аритмии» променял жену на беременную любовницу: посмотрите, что сотворили с ней годы

Александр Яценко прославился после выхода фильма Алексея Балабанова «Мне не больно». Позже актер снялся в картинах «Тихий Дон» и «Аритмия», которые закрепили его популярность. Карьера Яценко складывается успешно, а вот личная жизнь артиста всегда была бурной и нестабильной.

Несколько лет назад Александр крутил роман со звездой «Левиафана» Еленой Лядовой. Они прожили вместе семь лет, но эти отношения закончились крахом. Причиной тому стал бурный роман Яценко с гримершей Марией.

Лядова не растерялась и вскоре вышла замуж за актера Владимира Вдовиченкова.

Александр прожил с Марией восемь лет. Эти годы не были безоблачными: актер уходил из семьи, злоупотреблял спиртным, пребывал в кризисах. Супруга все это прощала ради сохранения брака и ради сына, но этот союз все-таки рухнул.

Оказалось, что Яценко крутил любовь с Ксенией Ивановой, которая моложе него на девять лет. Она забеременела от актера, и ради нее он бросил жену. Сегодня у пары уже двое сыновей — Александр и Арсений.

Невозможно поверить, но Ксения молодеет с каждым годом. Ни роды, ни возраст не властны над ней, и на фоне актера она выглядит как его дочь. Видимо, брак с Яценко пошел ей на пользу.

Как пишут журналисты StarHit, Александр и Ксения обвенчались в 2020 году. Многие уверены, что актер наконец-то остепенился.