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Звезда «6 кадров» ошарашила народ внешним видом: вы тоже удивитесь (фото)

8 апреля 2023 20:15
Звезда «6 кадров» ошарашила народ внешним видом: вы тоже удивитесь (фото)

Артистка по-прежнему ищет свою любовь.

Галина Данилова полюбилась зрителям по скетч-шоу «6 кадров», где ее искрометный юмор и умение мастерски перевоплощаться в любого персонажа (от вредной женщины в автобусе до императрицы Екатерины II) по достоинству оценили миллионы россиян.

В личной жизни комедийной актрисы веселого было мало. Первый муж изменял, второй бил. Третьего она тоже уличила в супружеской неверности. А четвертый — турок, младше ее на 17 лет — использовал артистку в своих корыстных целях.

Звезда «6 кадров» ошарашила народ внешним видом: вы тоже удивитесь (фото)

Тем более поразительным выглядит внешний вид Даниловой в ее 54 года. Никакие невзгоды и страдания не отразились на ее лице. Идеальным контурам лица позавидует любая мисс мира, а форме губ — Анджелина Джоли и все, кто отчаянно копируют ее облик. Невероятно, но Галина выглядит так же молодо и свежо, как и 17 лет назад. Тогда на экраны вышла первая серия «6 кадров» с ее участием.

Фото: Кадр из программы «6 кадров», соцсети
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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