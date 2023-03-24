Звезда 2000-х Бьянка показала свою новую квартиру: чем так ошарашен народ (фото)

Танцы всем двором под сиреневым кустом Бьянке больше не грозят. Автор хита «Были танцы» и звезда R’n’B-сцены в нулевые надолго пропала из поля зрения. В конце 2019-го она вернулась с новым альбомом, а на днях порадовала подписчиков экскурсией по своей квартире.

37-летняя певица купила недвижимость в центре Москвы и опубликовала рум-тур под свою песню «Секси-фрау». Поклонников Бьянки смутили размеры нового жилья. Двухуровневая квартира выполнена в бело-зеленых тонах. Артистка предпочла стиль модерн. Кухня с эргономичным столом, выполняющим функцию барной стойки, совмещена с гостиной. Санузел и душевая также объединены.

«Маловато как-то для звезды», «Такая маленькая, видимо, район хороший. Скорее всего, просто вложение денег», — обсуждали комментаторы. Они же желали звезде российской поп-сцены побольше выступлений, чтобы была возможность «расшириться». Кто-то даже вспомнил, что это далеко не единственный объект недвижимости в собственности певицы. Некоторые подписчики и вовсе принялись критиковать интерьерные решения. «Лестница, честно говоря, выглядит опасно», «Нет души. Как-то все холодно. Как в люкс-отеле на одну ночь. Не семейное гнездо, это точно», — высказывались подписчики.