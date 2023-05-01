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Звезд советского кино вынудили оправдываться перед зрителями: не поверите почему

1 мая 2023 08:50
Звезд советского кино вынудили оправдываться перед зрителями: не поверите почему

Артистам пришлось идти на крайние меры.

Многим актерам, которые стали известны в СССР, пришлось столкнуться с новой реальностью. В 90-е отечественный кинематограф пережил глобальный кризис, который поставил звезд экрана перед непростым выбором.

Те, кто еще вчера отказывал самому Леониду Гайдаю, считая проекты культового режиссера слишком слабыми, начали сниматься в откровенной «чернухе» и «пахабщине», которую еще 10 лет назад ни за что не допустили бы до массового зрителя. Именно за это впоследствии звездам советского кино пришлось оправдываться перед поклонниками.

Как пишет Дзен-канал «Синема — графия», популярные артисты, пополнившие свою фильмографию картинами не лучшего качества, уверяли всех в том, что перед ними было два пути: отправляться на рынок торговать овощами или идти на съемочную площадку низкосортных проектов. Многие выбирали второе, чтобы прокормить себя и свои семьи. Одним спустя время за это стыдно, другие, напротив, не видят в своем выборе ничего предосудительного, отмечая, что таким было требование времени.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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