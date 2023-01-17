Звезд с неба не хватают: самые глупые и несообразительные знаки Зодиака

Наверняка у каждого из нас есть коллега, знакомый или бывший одноклассник, обладающий репутацией чудика и простачка. Такие люди не стремятся к карьерным вершинам, не интересуются модными тенденциями, не торопятся строить свою жизнь так, как другие. Они как будто бы находятся на своей собственной волне, настроиться на которую окружающим сложно, а порой и невозможно. Кто-то считает их глупцами, кто-то - недотепами, третьи видят в них нераскрытый потенциал… Астрологи выяснили, под какими знаками зодиака появляются на свет такие люди и чего они на самом деле ждут от мира.

Овен

Представители огненного знака зачастую кажутся окружающим слишком странными. Они предпочитают придерживаться своих собственных правил, одеваются и ведут себя так, как другие бы ни за что не осмелились.

Кроме того, Овны любят привлекать к себе всеобщее внимание с помощью юмора, зачастую довольно нестандартного.

Далеко не каждый готов оценить их шутки, однако даже если никто не смеется, Овен точно не станет расстраиваться.

Близнецы

Этот воздушный знак в принципе не воспринимает жизнь слишком серьезно. Близнецы с самого детства идут по жизни в своем собственном ритме, смеясь и ни под кого не подстраиваясь. Они постоянно находятся в движении, что-то делают, суетятся, что может нервировать и раздражать окружающих.

Так же, как и вечная болтовня Близнецов - представители этого знака обожают травить байки по поводу и без, забыв о том, что не всем это по вкусу.

Весы

Этот часто колеблющийся знак способен как рассмешить окружающих, так и довести их до белого каления. Весы очень часто не понимают самих себя, свое настроение, свои желания, они дергают своих близких по сущим пустякам, чтобы услышать их мнение и определиться самим. Существовать рядом с этими чудаками и невротиками невероятно сложно, зато они умеют привносить в серые будни настоящий позитив - и делать это так же легко не умеет никто другой.

Водолей

В глазах окружающих Водолеи зачастую выглядят как люди не от мира сего, что неудивительно - этот знак выбирает такой имидж, профессию, образ жизни, который разительно отличается от общепринятых стандартов. При этом представители воздушного знака вовсе не стесняются своего образа, выходящего за рамки - наоборот, гордятся им и всячески подчеркивают свою инаковость и непохожесть на других.