Звезд «Клона» не узнать: Иветти состарилась, а Деуза экстремально омолодилась (фото)

Вера Фишер и Адриана Лесса засветились вместе в сериале «Клон», сыграв двух близких подруг — Иветти и Деузу. Как оказалось, дружеские отношения связывают знаменитостей и в реальной жизни.

На днях в социальных сетях появилась новая совместная фотография популярных артисток. Лесса пришла на спектакль с участием Фишер, не сказав той ни слова. Встретились же звезды лишь после окончания постановки.

Глядя на снимок актрис, интернет-пользователи пришли к выводу о том, что 70-летняя Иветти заметно состарилась, а 51-летняя Деуза, напротив, сильно омолодилась. Если Фишер явно набрала лишние килограммы, то Лесса, напротив, сумела сохранить свою фигуру подтянутой.

Как бы там ни было, поклонники сериала были рады увидеть знаменитостей вместе. «Обе красивые и талантливые», «Деуза и Иветти — любовь навсегда», — гласят комментарии в Сети.